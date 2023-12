90% não se arrependem de voto em Lula ou Bolsonaro

Uma pesquisa feita pelo instituto Datafolha revelou que 90% dos eleitores não se arrependem de ter votado no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2022. Esse é o segundo levantamento a respeito do arrependimento dos eleitores. A primeira pesquisa foi feita durante o mês de setembro e tem índices semelhantes à última divulgada.

continua após publicidade

Conforme o Datafolha, 30% dos entrevistados se autodeclaram petistas, enquanto 25% identificam-se como bolsonaristas.

- LEIA MAIS: Mais de 138 mil novas urnas foram entregues para 2024, diz TSE

continua após publicidade

No que diz respeito ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 9% dos entrevistados alegam ter se arrependido de ter votado nele. Já em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, 7% dos participantes dizem estar arrependidos. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Datafolha aponta confiança em Lula e Bolsonaro

Com um recorte por candidato, 40% dizem confiar mais em Lula; 41% mantêm a mesma credibilidade; e 19% pensam confiar menos. Lula tem uma aprovação de 38% do eleitorado.

Quanto a Bolsonaro, 36% dos eleitores dizem confiar mais agora; 46% mantêm sua confiança; e 17% confiam menos que antes.

Foram ouvidas, ao todo, 2.004 pessoas, com mais de 16 anos, em 135 cidades. A pesquisa se deu no dia 5 de dezembro.

Siga o TNOnline no Google News