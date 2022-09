78% estão totalmente decididos sobre voto a presidente, aponta Datafolha

Isadora Duarte e Bruno Luiz (via Agência Estado)

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 15, aponta que a convicção do eleitor em relação ao seu voto tem avançado conforme se aproxima a data do primeiro turno da eleição. Segundo o levantamento, 78% dos entrevistados declaram estar totalmente decididos a respeito de sua escolha para a Presidência.

Em comparação ao último levantamento, de 9 de setembro, 77% estavam totalmente decididos - eram 75% em agosto e 71% em julho. Outros 21% dizem que seu voto ainda pode mudar.

A decisão dos eleitores é maior entre aqueles que declaram voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e no presidente Jair Bolsonaro (PL) - ambos com 86% de certeza de escolha.

O Datafolha ouviu 5.926 eleitores em 300 cidades entre 13 e 15 de setembro, em trabalho encomendado pela Folha e pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. O levantamento foi registrado sob o número BR-04099/2022 no Tribunal Superior Eleitoral.