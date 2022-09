55% dos que recebem Auxílio Brasil dizem votar em Lula, diz pesquisa

Sofia Aguiar (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Entre os beneficiários do Auxilio Brasil, 55% afirmam votar no ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 para o Palácio do Planalto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) é o candidato de 29% deles. A informação vem da nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 7.

continua após publicidade .

Em comparação à pesquisa anterior, de 31 de agosto, Lula oscilou positivamente 1 ponto porcentual, enquanto Bolsonaro cresceu 4 pontos porcentuais.

A taxa de apoio entre os que não recebem o auxílio é de 39% para Lula, diminuição de 1 ponto porcentual em comparação ao último levantamento. Já Bolsonaro cresceu 1 ponto porcentual, de 36% para 37%.

continua após publicidade .

O levantamento ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos entre os dias 1º e 4 de setembro, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 Estados.

O nível de confiança da pesquisa Genial/Quaest é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para cima ou para baixo, em relação ao total da amostra.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob número BR-00807/2022.