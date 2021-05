51% reprovam o desempenho de Bolsonaro na pandemia

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta quinta-feira (13), uma pesquisa sobre o desempenho do presidente Jair Bolsonaro foi divulgada pelo Instituto Datafolha. A análise foi divulgada no site "Folha de S.Paulo". Conforme a pesquisa, cerca de 51% dos entrevistados julgaram como ruim ou péssimo a atuação do presidente na pandemia. Em uma apuração feita em janeiro, esse índice era de 54%.

Ainda de acordo com o levantamento, 21% consideram ótima ou boa a performance de Bolsonaro. O índice anterior era de 22%.

Já o Ministério da Saúde, gerenciado por Marcelo Queiroga, foi avaliado como ruim ou péssimo por 32% e ótimo ou bom por 30%.



Avaliação do desempenho de Bolsonaro na pandemia:



Ótimo/Bom: 21% (março de 2021: 22%; janeiro de 2021: 26%; dezembro: 30%; agosto: 30%; junho: 27%; maio: 27%; abril: 27%; abril: 36%; abril: 33%; março: 35%)

Ruim/Péssimo: 51% (março de 2021: 54%; janeiro de 2021: 48%; dezembro: 42%; agosto: 43%; junho: 49%; maio: 50%; abril: 45%; abril: 38%; abril: 39%; março: 33%)

Regular: 27% (março de 2021: 24%; janeiro de 2021: 25%; dezembro: 27% agosto: 25%; junho: 23%; maio: 22%; abril: 25%; abril: 23%; abril: 25%; março: 26%)

Não sabe: 1%

Segundo a análise, 39% das pessoas que foram ouvidas acreditam que o presidente é o principal culpado pela situação atual do país. Nesta quinta, o Brasil superou a marca de 430 mil mortes por Covid-19, com 2.340 óbitos registrados em 24 horas.

A apuração foi feita por telefone e escutou 2.071 pessoas entre os dias 11 e 12 de maio. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.