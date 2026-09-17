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49,5% acham que crise do STF prejudica mais Lula e 20,9% citam Flávio, diz Atlas/Bloomberg

Escrito por Gabriel Máximo e Maria Magnabosco, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra que para 49,5% dos eleitores entrevistados, a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) prejudica mais a candidatura do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 20,9% têm a mesma percepção em relação à campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL). Outros 14,4% dizem que a situação prejudica igualmente os dois candidatos e 6,7% consideram que não afeta ninguém. Eleitores que não sabem são 8,6%.

A AtlasIntel ouviu 5.018 entrevistados, com 16 anos ou mais, pela internet, de 11 a 16 de setembro.

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A margem de erro é de 1 ponto porcentual (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/ATLAS/BLOOMBERG/STF/CRISE/IMPACTO
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