46,6% dizem que reeleição de Lula é mais preocupante e 46,2% temem Flávio, diz pesquisa

Escrito por Gabriel Máximo e Maria Magnabosco, especial para a AE (via Agência Estado)

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra que 46,6% dos eleitores temem mais a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que a eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Já 46,2% afirmam que se preocupam mais com uma vitória do parlamentar, enquanto 7% disseram ter receio de ambos os cenários.

Eleitores que não sabem são 0,2%.

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A AtlasIntel ouviu 5.018 entrevistados, com 16 anos ou mais, pela internet, de 11 a 16 de setembro. A margem de erro é de 1 ponto porcentual (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.