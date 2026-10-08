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46% dos eleitores de Cury, Renan Santos, Caiado e Zema migram para Flávio, aonta Datafolha

Escrito por Daniel Tozzi e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 8, mostra que a maior parte dos eleitores que, no primeiro turno votaram em Augusto Cury (Avante); Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), deve migrar para o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Conforme o instituto, 46% dos eleitores que votaram em Cury, Renan, Caiado e Zema declararam voto em Flávio Bolsonaro no segundo turno. Nesse mesmo universo de eleitores, 32% declaram voto no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agora.

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O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas com 16 anos ou mais entre esta terça-feira, 6, e quinta-feira, 8. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número BR-02949/2026.

A pesquisa mostrou Flávio Bolsonaro com 49% dos votos totais no segundo turno, contra 45% de Lula, em situação de empate técnico no limite da margem de erro, que é de 2 pontos porcentuais. Em votos válidos, Flávio tem 52% e Lula 48%.

As maiores vantagens em favor de Flávio acontecem entre evangélicos (69% a 25%) e na região Sul (58% a 35%). Já Lula, vai melhor entre eleitores com escolaridade fundamental (55% a 41%), no segmento com renda até 2 salários (52% a 41%), entre católicos (53% a 41%) e no Nordeste (61% a 35%).

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA/ADVERSÁRIOS
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