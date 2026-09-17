41,2% veem aliados de Bolsonaro mais ligados ao Master; 40,2% apontam os de Lula, diz pesquisa

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Escrito por Gabriel Máximo e Maria Magnabosco (via Agência Estado)

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra que 41,2% dos eleitores consideram que aliados do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) estão mais envolvidos no esquema do Banco Master, enquanto 40,2% dizem o mesmo sobre o grupo político do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para 13,8%, todos estão igualmente implicados no esquema e 3,4% dizem que o caso tem mais envolvimento de políticos do Centrão.

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Eleitores que disseram não saber são 1,3%.

A AtlasIntel ouviu 5.018 entrevistados, com 16 anos ou mais, pela internet, de 11 a 16 de setembro.

A margem de erro é de 1 ponto porcentual (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

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A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.