39% desaprovam e 32% aprovam governo Bolsonaro; mostra pesquisa Genial/Quaest

Sofia Aguiar (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 7, mostra que 32% dos eleitores avaliam o governo Jair Bolsonaro positivamente, contra 39% que o desaprova. Em comparação ao levantamento de 31 de agosto, a avaliação negativa diminuiu 1 ponto porcentual (pp), enquanto a positiva aumentou 2 pp. Em comparação à série histórica, é o melhor resultado para Bolsonaro.

continua após publicidade .

A avaliação positiva teve um destaque no Sul, onde saltou de 35% para 40%. Entre o eleitorado feminino, preocupação do presidente para angariar votos, o atual chefe do Executivo saltou positivamente 2 pp, agora com 30% e diminuiu 1 pp a desaprovação, agora com 42%.

Para quem tem ensino superior, também houve uma melhora, com a avaliação indo de 34% para 37% desde a última rodada do levantamento, e reprovação de 42% para 38%.

continua após publicidade .

Outro destaque foi entre os eleitores que recebem mais de cinco salários mínimos. No segmento, a avaliação positiva do governo saiu de 37% para 41%, enquanto a desaprovação foi de 40% para 35%.

O levantamento ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos entre os dias 1º e 4 de setembro, em entrevistas nas casas dos eleitores em 27 Estados. O nível de confiança da pesquisa Genial/Quaest é de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para cima ou para baixo, em relação ao total da amostra. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob número BR-00807/2022.