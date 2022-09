'2 de outubro é um divisor de águas pela frente', diz Bolsonaro em comício

Gustavo Porto e Célia Froufe (via Agência Estado)

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, disse ue o dia 2 de outubro é um divisor de águas pela frente para o País. Em comício no Largo do Rosário, região central de Campinas, interior de São Paulo, o chefe do Executivo destacou sua trajetória de vida. "Olha como é que é a nossa vida. Sou nascido no interior de São Paulo, Glicério, fui criado em Eldorado Paulista, renasci em Juiz de Fora, mas minha certidão de Nascimento é de Campinas", disse.

Bolsonaro também comentou de cima do carro de som que morou um ano na cidade, em 1973, quando foi fazer um curso. "Todos nós temos história nessa terra, interessa saber porque chegamos até aqui. O criador reservou um momento na história importante para nós", disse.

O candidato voltou a dizer que fez prognósticos acertados durante a pandemia de coronavírus. "Enfrentamos a pandemia. Tudo que falei ao longo desses anos eu não errei, não fechei casa de comércio, fui contra a política do 'fica em casa e economia a gente vê depois'", afirmou. "Sempre falei que tem de combater o vírus e o desemprego", continuou, acrescentando que o País estava "condenado a dias difíceis, mas que o governo atendeu aos mais necessitados com o auxílio emergencial, podendo vencer "essa etapa".