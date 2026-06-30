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1ª Turma do STF mantém decisão que proíbe aposentadoria compulsória como punição

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 15:30:00 Editado em 30.06.2026, 15:42:58
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A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou, por unanimidade, recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) que contestava pontos da decisão que declarou o fim da aposentadoria compulsória como punição máxima a magistrados. O julgamento foi realizado nesta terça-feira, 30.

O ministro Flávio Dino disse que "há uma tentativa de rediscutir o mérito" do processo. "Não há um argumento novo trazido pela Procuradoria-Geral da República", afirmou.

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Em maio, o colegiado decidiu manter a decisão de Dino que determinou que a aposentadoria compulsória como punição disciplinar a juízes não pode mais ser aplicada porque é incompatível com as alterações feitas na Emenda Constitucional (EC) 103/2019, que resultou na reforma da Previdência.

A PGR questionou o ponto da decisão que atribuiu à Advocacia-Geral da União (AGU) a função de ajuizar a ação de perda de cargo de magistrados, e outro que determina que essas ações devem ser julgadas pelo Supremo.

O órgão também sustentou que a reforma da Previdência, apesar de suprimir o trecho da Constituição que tratava da aposentadoria compulsória, não proibiu sua aplicação. "Subsiste, ainda, contradição: o acórdão reconhece que a EC 103/2019 'não tenha expressamente proibido a aposentadoria-punição', mas, a seguir, conclui pela sua revogação", destacou.

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Em seu voto, Dino negou que o julgamento no STF seja prejudicial. "Os magistrados permanecem alcançados pela vitaliciedade, mas esta não é escudo protetor quando do cometimento de gravíssimas infrações. Considerar que a propositura da ação judicial perante o STF seria prejudicial ao magistrado é o mesmo que dizer que nenhum processo com tramitação originária nesta Corte - a exemplo dos submetidos em virtude de prerrogativas parlamentares - se desenvolve com lisura e compromisso com a realização da justiça, o que desconsidera a relevância estrutural do Supremo", escreveu o ministro Flávio Dino em seu voto.

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JUÍZES/APOSENTADORIA/COMPULSÓRIA/STF/DECISÃO/MANUTENÇÃO
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