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1º encontro do 'Brasil Adiante' discute reforma do Judiciário e fundamentos do crescimento

Escrito por Juliano Galisi (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 07:48:00 Editado em 27.05.2026, 07:59:32
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O primeiro encontro do Brasil Adiante, projeto do Estadão para apresentar propostas concretas para os principais problemas do País, discute nesta quarta-feira, 27, a partir das 8h, quais reformas são necessárias para tornar a economia brasileira mais competitiva no cenário global. Os especialistas também debatem os principais pontos para uma reforma do Poder Judiciário, além de outras mudanças nas instituições para permitir o avanço dos demais temas da agenda pública.

O evento desta quarta-feira, 27 - com foco no eixo Estabilidade Institucional e Fundamentos do Crescimento - é o primeiro de uma série de cinco encontros para apresentar medidas concretas para os principais gargalos brasileiros, como saúde, educação, segurança pública, entre outros. O evento marca também o início da cobertura eleitoral de 2026 pelo Estadão.

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Os painéis ocorrem no Espaço JK Eventos, e terão transmissão ao vivo pelas plataformas do Estadão.

O ciclo de debates vai até o final de agosto, após o início da campanha eleitoral. As soluções elaboradas serão consolidadas em um documento que será entregue, em novembro, ao vencedor das eleições presidenciais.

A ideia do projeto não é discutir os principais problemas do Brasil, mas, sim consolidar uma agenda integrada e executável de soluções para os dois primeiros anos do próximo governo, explicou o executivo Fábio Barbosa, curador da iniciativa.

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"Os debates não serão em torno de quais problemas afligem o País. Não falaremos tanto do diagnóstico, mas, sim, de quais são as propostas, quais são as sugestões desse pessoal qualificado que escolhemos para debater", disse o curador. "Além das sugestões concretas, falaremos das dificuldades em levá-las adiante".

Veja os detalhes e painéis do primeiro encontro

- Data: 27 de maio

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- Local: Espaço JK Eventos

- Endereço: Rua Professor Atílio Innocenti, 780 - Itaim Bibi

- Horário: Das 8h às 11h30

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- Onde assistir? Transmissão ao vivo nas plataformas do Estadão

- Abertura: Fábio Barbosa, curador do projeto, e Eurípedes Alcântara e Erick Bretas, diretor de Jornalismo e CEO, respectivamente, do Grupo Estado.

Painel 1: O Estado brasileiro cabe no Brasil que queremos construir?

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Painelistas: Marcos Mendes, economista do Centro de Diálogo de Políticas Públicas; Jéssika Moreira, CEO do Movimento Pessoas à Frente; e Pedro Parente, economista, empresário, ex-ministro da Casa Civil, do Planejamento e de Minas e Energia e ex-presidente da Petrobras. Mediação de Álvaro Gribel, colunista do Estadão.

Painel 2: Judiciário: reformar para recuperar a confiança da população

Painelistas: Carlos Ari Sundfeld, especialista em Direito Administrativo e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público (SBDP); Oscar Vilhena Vieira, especialista em Direito Constitucional, ex-Procurador do Estado de SP e professor fundador da FGV Direito SP; e Magno Karl, líder do Movimento Livres e membro da Coalizão Ninguém Acima da Lei. Mediação de Carolina Brígido, colunista do Estadão.

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Veja o cronograma do Brasil Adiante

- 27 de maio: Encontro 1: Eixo I: Estabilidade Institucional e Fundamentos do Crescimento;

- 11 de junho: Encontro 2: Eixo II: Capital Humano e Coesão Social (Educação e Saúde);

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- 23 de julho: Encontro 3: Eixo II: Capital Humano e Coesão Social (Segurança Pública e Crime Organizado);

- 19 de agosto: Encontro 4: Eixo III: Produtividade, Infraestrutura e Sustentabilidade;

- 27 de agosto: Encontro 5: Apresentação do documento consolidado, divulgação da agenda e fechamento do projeto;

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- Novembro: Entrega da agenda de soluções ao presidente eleito.

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