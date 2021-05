Em SP, buzinaço comemora aprovação do processo de impeachment

Continua após publicidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Buzinaço, panelaço, vuvuzelas e palavras de ordem contra o PT e Dilma Rousseff foram usados para comemorar a aprovação do relatório favorável à abertura do processo de deposição da presidente.

Em São Paulo, nos bairros de Pinheiros, Jardins, Brooklin, Morumbi e na região da avenida Paulista ocorreram buzinaços e gritos de "fora, Dilma" e "fora, PT".

Por 38 votos a 27, o relatório do deputado Jovair Arantes (PTB-GO), favorável à abertura do processo contra a presidente da República sob o argumento de que há graves indícios de cometimento de crime de responsabilidade, foi aprovado.

O placar, já esperado pelo governo há alguns dias, eleva em mais um grau a delicadíssima situação do Palácio do Planalto.

O final da votação foi acompanhado por uma desordem generalizada na comissão, com coros dos dois lados e deputados todos em pé. A mesa da comissão foi tomada por partidários e contrários a Dilma, vários com celulares gravando depoimentos.

A votação final na Câmara, no plenário da Casa, deverá acontecer no próximo domingo (17). Para que o Senado seja autorizado a abrir o processo contra Dilma, e afastá-la do cargo, são necessários os votos de pelo menos 342 dos 513 deputados -ou seja, dois terços do total (66,7%). Na comissão, os votos contra Dilma somaram 58% do colegiado.