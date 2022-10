XLNTrade, um corretor confiável para ganhar dinheiro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O interesse em plataformas de negociação financeira digital é uma tendência crescente, e os corretores podem capitalizar muito bem isso

As ofertas atuais de corretoras online são tantas – como a corretoraXLNTrade – que os usuários precisam conhecer antecipadamente as principais características de sua escolha antes de se cadastrar. Nesta nota desenvolvemos os pontos mais destacados da referida plataforma, que em poucos anos -foi fundada em 2018-, monopolizou a atração de milhares de usuários que se registraram.

continua após publicidade .

Investir e ganhar dinheiro é possível por meio dessas plataformas, e é uma oportunidade muito atraente para investidores que têm economias e dinheiro extra para ampliar sua renda. O interesse em plataformas de negociação financeira digital é uma tendência crescente, e os corretores podem capitalizar muito bem isso.

Como ponto de partida, é aconselhável ter o cuidado de pesquisar a opção escolhida, e estar ciente de que, embora a porcentagem de probabilidades de ganhar dinheiro neste tipo de plataforma seja alta, os riscos envolvidos nas operações que são realizados para obter benefícios econômicos também existem e, portanto, recomenda-se que os comerciantes prestem atenção se o corretor que escolherem possui treinamento e treinamento dentro da plataforma.

continua após publicidade .

Ganhar dinheiro é possível na XLNTrade

Para desenvolver uma boa estratégia de investimento, a negociação exige que a pessoa que realiza uma operação para ganhar dinheiro esteja ciente da existência de riscos e que, por isso, o que deve fazer é aproveitar a assistência técnica e formação que pode fornecer um corretor. Este é um dos pontos em que a corretora XLNTrade se destaca. Essa corretora opera com o Zero Cut System, mas do que se trata? Esse sistema é uma das funções mais destacadas que a plataforma possui, pois, por meio dele, os usuários contam com um sistema de backup que indica que, caso uma operação não saia conforme o planejado, o saldo de um usuário ficará zerado. Esse recurso é muito importante para a confiança e o crescimento do usuário. Graças a este sistema de backup, os usuários são impedidos de lidar com um saldo negativo em sua conta.

A corretora recomenda que os usuários, uma vez cadastrados e com a conta validada, antes de começar a investir, passem algum tempo navegando na plataforma XLNTrade, para poder contabilizar as seções, as ferramentas que oferece, e o que é muito importante, saber usar eles. Esta etapa anterior à realização das primeiras operações aumenta as possibilidades de obtenção de benefícios econômicos.

continua após publicidade .

Vantagens oferecidas pela XLNTrade

Outra das características distintivas desta corretora que está no mercado há três anos como opção para os usuários, é que tem a oportunidade de que as cinco primeiras operações realizadas dentro da plataforma XLNTrade sejam as que têm maior chance de gerar lucros e oferta, embora conforme mencionado anteriormente em relação ao sistema de backup, no caso de não obter os resultados esperados, o dinheiro que o usuário investir será devolvido à conta do cliente. Esses benefícios são relevantes quando comparados a outras corretoras que não oferecem uma vantagem como essa, que permite aos usuários ganhar confiança gradativamente, e que não há necessidade de fazer investimentos com grandes quantias sem ter a confiança e o conhecimento necessários.

Além disso, XLNTrade oferece um bônus de 100% para fazer o primeiro depósito, desde que não exceda $ 1.000. Caso o depósito ultrapasse esse valor, o usuário tem outros tipos de benefícios. Para valores de até US$ 20.000, o bônus pode ser de até 40%. Por outro lado, para usuários de contas existentes, eles podem desfrutar de bônus ocasionais de até 50%.

continua após publicidade .

Utilizar os espaços de formação técnica e teórica é essencial para que os usuários possam compreender a volatilidade do mercado financeiro, e estar atentos às contingências, pois como se insiste, ganhar dinheiro no curto ou médio prazo é possível, mas também há riscos. lógico. A XLNTrade entende essa dinâmica, e por isso convida seus usuários a dar o mesmo lugar em sua consideração ao percentual de probabilidade de ganhar dinheiro, bem como à existência de riscos.

A XLNTrade visa atrair novos usuários a partir de uma plataforma de fácil utilização e cadastro, e as ferramentas que oferece em seu serviço de negociação indicam diretamente que é necessário operar com o suporte de treinamentos contínuos, e tentar estar atualizado sobre os principais movimentos econômicos mundiais, bem como contingências políticas e sociais que podem afetar abruptamente o valor do que é investido.

continua após publicidade .

É nesta linha que as ferramentas para o efeito oferecidas por esta corretora assumem uma relevância importante, uma vez que oferece aos seus utilizadores mais do que um elemento ligado à formação. Ao entrar na plataforma XLNTrade, você poderá acessar facilmente o material educacional, pois esta corretora desenvolveu uma grande variedade de materiais educacionais completos: webinars, cursos de negociação, tutoriais em vídeo e livros eletrônicos, para que você possa aprender a operar de forma independente.

Claro que apenas material educativo não é suficiente, e é por isso que está corretora opera com treinamentos personalizados, que é outra vantagem que os usuários da XLNTrade possuem. É possível receber ajuda direta de traders experientes, que fornecem conhecimento e informações aprofundados que você não encontrará em nenhum outro lugar.

Perguntas frequentes sobre XLNTrade

continua após publicidade .

Qual é o horário de funcionamento dos CFDs?

Essa pergunta aparece assim que as pessoas criam seu usuário e estão prontas para realizar uma operação. Portanto, você deve saber que depende da localização do mercado:

Os CFDs no mercado dos EUA são negociados de segunda a sexta-feira, das 14:30 às 21:00 GMT.

continua após publicidade .

Os CFDs do mercado europeu e britânico são negociados de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 16:30 GMT.

Os CFDs no mercado asiático são negociados de segunda a sexta-feira, das 00:00 às 2:00 GMT e das 15:30 às 18:00 GMT.

continua após publicidade .

Este tipo de dados deve ser sempre analisado e de fácil acesso. Um corretor confiável oferece essas informações de forma transparente. Uma vez que os usuários entram na plataforma XLNTrade, os usuários se deparam com esses dados, que estão disponíveis porque são muito fáceis de encontrar, o que não é tão comum encontrar em outras corretoras. O acesso a essas informações está intimamente ligado à confiabilidade da corretora, sua transparência e seriedade.

O saldo da minha conta pode expirar?

De fato, sim, e é importante ser claro e obter conselhos sobre quais são os prazos. No caso da XLNTrade, as informações aparecem detalhadamente em várias seções da página, por isso resumimos os destaques do que é mencionado em sua plataforma: se uma conta permanecer inativa por 45 (quarenta e cinco) dias, a Empresa aplica o saldo regra de expiração e todo o dinheiro é removido da conta de negociação. Isso só acontecerá caso (i) não haja posições em aberto ou ordens de entrada na conta; (b) não há posições abertas e/ou fechadas nos últimos 45 dias; e/ou (c) nenhuma transação foi feita por 45 dias. Observe que a taxa de inatividade e/ou retirada não significa que uma conta esteja ativa.

Conclusões do XLNTrade

A atração gerada por esse tipo de plataforma se deve ao fato de que, a curto ou médio prazo, é possível ganhar dinheiro investindo aquelas economias ou dinheiro extra que estiver disponível. A XLNTrade é uma corretora que apareceu no mercado como opção há alguns anos, desde que foi fundada em 2018, e o fez com ferramentas essenciais a serem conhecidas para comparar com outras corretoras.

Graças ao material educativo e ao auxílio atrelado à experiência de traders com mais experiência, quem se cadastra e dá importância a essas ferramentas perceberá a vantagem de ter esse tipo de suporte durante a passagem das operações financeiras, pois assim você pode ganhar confiança pouco a pouco.

Da mesma forma, qualquer pessoa, independentemente de sua formação ou experiência, pode investir nesta corretora, pois possui uma plataforma muito simples de aprender a usar, para que especialistas e iniciantes possam investir e ganhar dinheiro.

Siga o TNOnline no Google News