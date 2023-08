Voo com destino a Cascavel é cancelado após ameaça de bomba; veja

Siga o TNOnline no Google News

Uma ameaça de bomba feita por um passageiro da empresa Azul, cancelou um voo de São Paulo a Cascavel no último domingo (20). O fato aconteceu no Aeroporto de Campinas, no interior paulista.

O passageiro estava com um pacote dentro da aeronave, e ao ser questionado por um comissário de bordo teria dito que era uma bomba. A Polícia Federal foi chamada e fez uma varredura nas bagagens.

O comandante preencheu um termo de desembarque compulsório, e o passageiro foi retirado do voo e levado para delegacia. Ele irá responder pelo crime de atentado à segurança do transporte aéreo, com pena entre 2 e 5 anos de prisão.

A assessoria da Azul confirmou que precisou cancelar o voo AD4727 por conta de um “cliente indisciplinado” As operações no aeroporto de Viracopos não foram afetadas.



