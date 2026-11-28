A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga um voluntário de uma igreja em Curitiba por suspeita de abuso sexual contra uma menina de 12 anos, além de apurar denúncias apresentadas por outras mulheres contra o homem e a esposa dele. O caso passou a ser investigado em outubro, depois que a mãe da adolescente encontrou mensagens e conteúdos de teor sexual enviados pelo suspeito ao celular da filha. O inquérito é acompanhado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR).

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De acordo com o relato da mãe à Ric RECORD, o investigado atua como obreiro na igreja e mantinha convívio com a família há mais de dez anos, desde que a menina tinha um ano de idade. Ao longo desse período, o casal ganhou a confiança dos parentes e da própria adolescente, que tratava os dois como avós do coração. Segundo a mãe, o suspeito usava o vínculo de confiança e a proximidade religiosa para se aproximar da garota, inclusive dizendo que continuaria orando por ela caso apagasse as mensagens ou não abrisse as conversas.

A mãe disse que decidiu olhar o aparelho da filha e encontrou cerca de 15 mensagens enviadas pelo obreiro, entre imagens de visualização única, GIFs E vídeos de conteúdo sexual. Além das conversas, a menina relatou episódios de abuso ocorridos quando dormia na casa do casal.

Após notar que as mensagens continuavam, a mãe procurou a Delegacia da Polícia Civil de Pinhais em outubro e também confrontou o suspeito por mensagem, momento em que ele negou as acusações e o contato entre eles foi interrompido. A investigação reúne até agora 31 arquivos de conversas e quatro vídeos, e o celular da adolescente deve passar por perícia. A vítima recebe atendimento especializado e acompanhamento psicológico, e a família solicitou medidas protetivas contra o investigado.

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Outras quatro mulheres também registraram denúncias contra o voluntário e a esposa dele, segundo a Ric RECORD, sendo que uma delas afirma ter sofrido abusos ainda na infância. A mãe da adolescente estima que existam seis vítimas no total, entre familiares do investigado e frequentadoras da mesma igreja, e cobra punição para evitar que outras famílias sejam atingidas.



