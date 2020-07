Voluntariado da Copel arrecada 4 mil quilos de alimentos

Continua após publicidade

Funcionários voluntários da Copel estão mobilizados em ações de auxílio a instituições de saúde, educação e assistência social que enfrentam dificuldades na manutenção das atividades durante a pandemia do novo coronavírus. As ações, que estão dentro do programa EletriCidadania, surgem em todas as regiões do Paraná e já contabilizam mais de 4 mil quilos de alimentos doados, 3 mil máscaras e mil itens de higiene e limpeza.

Entre as instituições que receberam as doações, estão asilos, hospitais e escolas. CIDADES - Em Londrina, a campanha encabeçada por empregados voluntários foi complementada pela empresa, através do programa Boa Vizinhança. Vinte cestas com alimentos, máscaras e produtos de higiene e limpeza foram doadas para a Associação Flávia Cristina, que oferece educação e atendimento clínico a pessoas com deficiência, nas proximidades da unidade da Copel na Zona Norte da cidade. Outra campanha destinou alimentos e materiais de limpeza para famílias cadastradas junto à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Em Campo Mourão, funcionários doaram 70 lençóis para a Santa Casa e 20 cestas para a Apae. Na mesma região, o hospital Uopeccan, em Umuarama, e sete instituições de Maringá foram beneficiadas.

Em Curitiba, um grupo de funcionários se reuniu para levar cestas básicas às famílias atendidas pela Associação Guadalupana de Educação Lasalista. Tanto na capital quanto em Ponta Grossa, Irati, União da Vitória e Cascavel, voluntárias trabalham na confecção de máscaras para a comunidade.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO – O programa de incentivo ao voluntariado EletriCidadania se tornou referência para empresas de todo o país vencer o prêmio nacional Viva Voluntário em 2018. Através do programa, os empregados da Copel podem dedicar até quatro horas mensais de trabalho a atividades voluntárias.

Por outro lado, uma chamada pública aberta pela empresa tem hoje cadastrada 59 instituições sociais de todo o Estado que abrem suas portas para receber o trabalho dos voluntários.

Em 2020, 112 voluntários desenvolveram 308 horas de atividades voluntárias, graças a essa ponte construída pela Companhia. A Copel é signatária do Pacto Global da ONU e do movimento paranaense que trabalha pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

FATURA SOLIDÁRIA – Os clientes da Copel também estão convidados a entrar nesta corrente do bem, através da campanha Fatura Solidária, que tem como objetivo aumentar ainda mais o valor de R$5 milhões já doado pela empresa para o combate ao coronavírus, no Paraná. .

Para cada nova opção pela fatura digital, mais R$ 2 são doados. E outros R$ 3 são destinados a cada novo cadastro de conta em débito automático. A doação é feita pela Copel sem custo algum para os clientes, e vale também para os clientes de internet.