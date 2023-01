Voltando da festa de Ano Novo, motorista derruba 5 postes no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma motorista, de 29 anos, fez um ‘strike’ em cinco postes, na manhã deste domingo (1º)

Uma motorista, de 29 anos, fez um ‘strike’ em cinco postes, na manhã deste domingo (1º), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. O acidente ocorreu na Avenida Ayrton Senna da Silva, no Jardim Busmayer.

continua após publicidade .

De acordo com a Banda B, a jovem retornava de uma festa de Ano Novo, quando perdeu o controle do veículo. Com a batida, cinco postes foram ao chão e um sexto ainda acabou trincado.

-LEIA MAIS: Motorista bate carro em escritório de advocacia em Apucarana

continua após publicidade .

“Segundo ela, vinha dirigindo e perdeu o controle do veículo e bateu no poste. Era justo o poste que estava o transformador pesado e acabou arrastando os outros quatro”, explicou o cabo Gogola, do Corpo de Bombeiros.

Ainda, segundo Gogola, a mulher não apresentava sinais de embriaguez. Possivelmente, dormiu ao volante.

“Aparentemente, não apresentou sinais de embriaguez. Estava em uma velocidade considerável, pode ter dormido também”, citou.

continua após publicidade .

Apesar do impacto, a motorista teve ferimentos leves e recusou encaminhamento ao hospital. “Uma vítima com ferimentos leves, graças a Deus tranquila. Ela chegou a bater a cabeça no para-brisa do veículo, mas sem perigo. Teve sorte”, pontuou o cabo.

Com informações da Banda B

Siga o TNOnline no Google News