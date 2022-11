Volta da instabilidade: Simepar indica mudança no tempo a partir de 6ª

Da Redação

O tempo instável segue sobre o Estado até o fim de semana

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que, após alguns dias estáveis e ensolarados, o tempo deve voltar a mudar em todo o Paraná. Isso se deve ao aumento da instabilidade atmosférica, que fará com que pancadas de chuvas ocorram ao decorrer do dia em todas as regiões do Estado.

Durante a madrugada de sexta-feira (11), pancadas de chuva podem ocorrer entre os municípios das regiões oeste, sudoeste e noroeste. Ao longo do dia, o fenômeno avança para os demais setores.

Apucarana, por exemplo, terá um dia instável. Segundo o Simepar, a cidade, que fica situada no norte do Paraná, pode amanhecer ensolarada, mas, ao decorrer da sexta-feira, as nuvens começam a ganhar espaço e, aos poucos, o tempo vai mudando. Existe 96% de probabilidade de ocorrência de chuva para o município e uma precipitação acumulada de 9.4 mm.

Devido à nebulosidade, as temperaturas não se elevam tanto como nos dias anteriores. Na quinta-feira (10), por exemplo, a Cidade Alta registrou máxima de 30ºC, já na sexta-feira, o valor máximo não ultrapassa da casa dos 23ºC.

A mínima prevista é de 18ºC.

Previsão para o fim de semana

Conforme o Simepar, a instabilidade se inicia na sexta-feira e segue na maior parte das regiões paranaenses até o fim de semana. Portanto, chuvas e até mesmo temporais podem ser registrados no Estado.

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, a volta das chuvas se devem aos dias quentes registrados durante a semana. "Em função desse aquecimento existe um pouco mais de disponibilidade de umidade nas regiões de encostas, serra e fundos de vale. Deve chover em todo Paraná", explica.

Para o sábado (12), o instituto meteorológico aponta que 4.7 mm de precipitação acumulada para Apucarana. As temperaturas devem variar entre 18ºC e 28ºC. As chuvas persistem no domingo (13), com uma precipitação de 1.9 mm.

Os valores previstos para este dia são 19ºC para mínima e 27ºC para máxima.

