Você sabia que no Paraná existem castelos? conheça

No Brasil existem muitos castelos que são famosos pela arquitetura

No Brasil existem muitos castelos que são famosos pela arquitetura. Um deles que tem chamado a atenção é do cantor José Rico, da dupla sertaneja com Milionário, que morreu aos 68 anos e deixou um castelo inacabado com mais de 100 quartos, em construção. De acordo com a assessoria de imprensa do sertanejo, o lugar abrigará um hotel temático e um museu, que contará a história da dupla Milionário e José Rico. O acervo deverá contar com roupas, discos e objetos pessoais. A expectativa é que o projeto gráfico do lugar seja apresentado até o início do ano que vem. No entanto, enquanto isso não ocorre, a obra localizada às margens da Rodovia Anhanguera (SP- 330), em Limeira (SP), no interior de São Paulo, tem atraído muitos turistas.

Entretanto, quem disse que só em São Paulo existe castelos? Aqui no Paraná há construções imponentes e repletas de boas histórias. Confira:

fonte: Reprodução/ Arautos do Evangelho Usado como residência e espaço para formação de membros da associação

Mosteiro dos Arautos do Evangelho

Usado como residência e espaço para formação de membros da associação. A arquitetura do mosteiro é descrita como neogótica, pois é uma adaptação do estilo gótico tradicional. O representante maringaense da lista teve sua construção iniciada em 2017 possuindo uma área de 3.343 m², além de 30 metros de altura. O local tem visitação aberta ao público e o espaço é sede de muitas missas.

fonte: Reprodução Atualmente é utilizado como centro de eventos em que são realizados formaturas, cerimônias e casamentos.





Castelo do Batel

Localizado em Curitiba (a 426 quilômetros de Maringá) a construção do castelo de Batel teve início em 1924 e durou quatro anos para ser finalizado. Idealizado pelo cafeicultor Luiz Guimarães, o espaço é inspirado nos castelos da região do Vale de Loire, na França.

Na década de 70, o local foi tombado como patrimônio histórico pelo Estado e já serviu como sede para uma rede de televisão. Atualmente é utilizado como centro de eventos em que são realizados formaturas, cerimônias e casamentos.

Uma curiosidade singular é que em 1947, o então governador do Paraná Moysés Lupion decidiu residir no castelo. Por isso nessa época alguns espaços do local foram ornamentados pelo pintor paranaense Miguel Bakun.

fonte: Reprodução O castelo da vinícola La Dorni fica em Bandeirantes

Castelo La Dorni

O castelo da vinícola La Dorni fica em Bandeirantes (a 198 quilômetros de Maringá) e demorou sete anos para ser finalizado. Foram utilizadas na realização da construção mais de 50 mil pedras de arenito, talhadas a mão.

A cave do castelo tem uma estrutura feita com arcos romanos e é onde ocorre o processo de envelhecimento de alguns vinhos produzidos no local. Sobretudo, a construção foi inspirada na Baixa Idade Média e a decoração tem itens que homenageiam os cavaleiros das Cruzadas.

fonte: Reprodução O local fica na sede da Fazenda Florença e tem visitação aberta ao público

Castelletto dal Pozzo

Em Matelândia (a 342 quilômetros de Maringá), existe um castelo medieval que foi erguido em menos de 40 anos e é considerada uma construção nada comum para a região, principalmente para a época que foi edificada.

O castelo foi construído de fato em 1987, porém demorou dois anos para ser concluída. A arquitetura do espaço foi inspirada nos castelos medievais. Atualmente o espaço faz parte de um complexo que reúne um restaurante e uma lanchonete atraindo muitos turistas.

fonte: Reprodução O castelo foi construído de fato em 1987, porém demorou dois anos para ser concluída

Castelos no Paraná: Florença

Antes de mais nada, outra cidade no Paraná que também tem um castelo é Ponta Grossa (a 311 quilômetros de Maringá). O local fica na sede da Fazenda Florença e tem visitação aberta ao público. Lá o espaço também é utilizado como salão para eventos.

fonte: Reprodução Recentemente, o castelo foi alvo de especulações após um anúncio nas redes sociais divulgando sua venda

Castelo Eldorado

Conhecido por muitos como lendário, o espaço foi edificado entre 1942 e 1947, durante a Segunda Guerra Mundial. O Castelo Eldorado, de Marilândia do Sul, no Norte do Paraná, fica a 92 quilômetros de Maringá, Em julho de 2022, foi comemorado 75 anos de construção. Por fim, após tantos anos o local permanece ainda sendo uma grande mistério para muitos.

Recentemente, o castelo foi alvo de especulações após um anúncio nas redes sociais divulgando sua venda no valor de R$5 milhões.

fonte: Reprodução/ Márcio Mussi Em Assaí, cidade paranaense que carrega o significado de sol nascente, pode ser encontrado mais uma castelo belíssimo

Castelo Japonês

Em Assaí, cidade paranaense que carrega o significado de sol nascente, pode ser encontrado mais uma castelo belíssimo.

O Castelo Japonês é uma das construções mais novas do Paraná. Teve sua construção finalizada em 20 de Novembro de 2017, sendo sua inauguração em 01 de Maio de 2018. Entretanto mesmo tão novo o espaço foi considerado como o ‘Primeiro Castelo Japonês do Brasil’.

O Castelo conta com quatro pavimentos: espaço multiuso, salão de festas, museu da imigração japonesa e sede da Secretaria de Cultura e Turismo. A construção tem o objetivo de homenagear o trabalho da colônia japonesa desde o desbravamento das terras do sol nascente.

O espaço também abriga um museu que conta diversas histórias das famílias pioneiras. As informações são do site GMC

