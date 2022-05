Vocalista do Metallica liga para fã que deu à luz em show

Da Redação

Nesta terça-feira (10), James Hetfield, vocalista da banda Metallica, telefonou para oice Figueiró e Jaime Figueiró, pais do pequeno Luan, que nasceu durante show da banda em Curitiba no último sábado (7). O cantor deu os parabéns ao casal, que se emocionou muito com o telefone do ídolo.

continua após publicidade .

Grávida de 39 semanas, a tatuadora Joice Figueiró entrou em trabalho de parto no último sábado, dia 7, durante apresentação da banda Metallica. A criança nasceu no local ao som de Enter Sandman. "Quando que eu iria imaginar que estaria no show do Metallica de 39 semanas de gestação e esse menino decide nascer ali mesmo, três músicas antes do show acabar?", escreveu ela em seu Instagram. Joice e o marido, o barbeiro Jaime Figueiró Neto, compraram os ingressos em abril de 2020, mas, por conta da pandemia, o show foi adiado duas vezes. Quando finalmente conseguiram ir ao evento na capital do Paraná, o momento acabou se tornando ainda mais especial para os dois. "Luan Figueiró veio ao mundo dia 07/05/2022 às 23h15 abalando todas as estruturas do metal", completou a mãe do bebê.

Sócio do Coritiba

continua após publicidade .

O bebê Luan, que nasceu durante o show da banda de rock americana Metallica, no Couto Pereira, em Curitiba, é o novo sócio do Coritiba. O clube anunciou a novidade na manhã desta terça (10), quando Luan foi presenteado com a carteirinha de sócio e uma roupa com as cores do Verdão, além de um boné do Coxa. O bebê é o sócio mais jovem do clube.

“Luan, filho dos papais Jaime e Joice, nasceu no Couto Pereira no último sábado (07) durante o show do Metallica! O Coxa presenteou o bebê com uma carteirinha de sócio, e O time tem perto de 40 mil sócios adimplentes. A meta da direção do Coxa é chegar ao número de 45 mil até o final da temporada.

Com informações do Bem Paraná.