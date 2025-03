Vizinhos ouvem discussão, gritos de socorro e encontram homem morto

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, de 31 anos, identificado como Fabrycio Kos, foi morto a facadas na noite de sábado (22). O crime aconteceu na Rua Leópolis, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba.

Vizinhos contaram que ouviram uma discussão e, em seguida, gritos de socorro. No momento em que saíram na frente da casa, encontraram a vítima caída com pelo menos duas perfurações no peito.

De acordo com a Polícia Militar (PM), foi verificado que havia um rastro de sangue de, pelo menos, 50 metros. Esse seria um possível trajeto que a vítima teria feito antes de cair.

Uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, esteve no local e investiga o crime. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba.

