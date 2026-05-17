Vizinhos ouvem choro e encontram cadela dentro de parede concretada no PR

Uma cadela foi resgatada do interior de uma parede de concreto em uma obra em Guarapuava, no centro do Paraná, no sábado (16). O animal chamado Pandora era procurado por moradores do bairro Morro Alto havia dez dias e foi localizado após a vizinhança ouvir choros vindos da construção.

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A Polícia Civil do Paraná informou que a parede é oca por dentro e não possuía saídas como portas ou janelas. Caso não fosse resgatada, Pandora poderia ter morrido por falta de alimento e água. As autoridades investigam o caso e suspeitam de crime de maus-tratos. Até o momento desta publicação, não há informações sobre os autores da ação.

A cadela recebe amparo de moradores da rua há três anos. A moradora Jaqueline Ribeiro relatou o início das buscas após a vizinhança notar a ausência do animal. Segundo os relatos à reportagem, pessoas do bairro questionaram os trabalhadores do canteiro de obras sobre o paradeiro da cadela, mas os operários negaram ter informações sobre o caso. O grupo de moradores desconhece a identidade dos donos do imóvel em construção. O caso segue sendo investigado.





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