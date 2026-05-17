Vizinhos ouvem choro e encontram cadela dentro de parede concretada no PR
Vídeo mostra momento que animal foi encontrado pelos moradores e retirado de dentro da parede
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Uma cadela foi resgatada do interior de uma parede de concreto em uma obra em Guarapuava, no centro do Paraná, no sábado (16). O animal chamado Pandora era procurado por moradores do bairro Morro Alto havia dez dias e foi localizado após a vizinhança ouvir choros vindos da construção.
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A Polícia Civil do Paraná informou que a parede é oca por dentro e não possuía saídas como portas ou janelas. Caso não fosse resgatada, Pandora poderia ter morrido por falta de alimento e água. As autoridades investigam o caso e suspeitam de crime de maus-tratos. Até o momento desta publicação, não há informações sobre os autores da ação.
A cadela recebe amparo de moradores da rua há três anos. A moradora Jaqueline Ribeiro relatou o início das buscas após a vizinhança notar a ausência do animal. Segundo os relatos à reportagem, pessoas do bairro questionaram os trabalhadores do canteiro de obras sobre o paradeiro da cadela, mas os operários negaram ter informações sobre o caso. O grupo de moradores desconhece a identidade dos donos do imóvel em construção. O caso segue sendo investigado.