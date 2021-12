Da Redação

Vizinha é presa após exigir R$ 1 mil para liberar criança

Uma jovem, de 26 anos, foi presa na noite de quinta-feira (9) por ameaça e extorsão mediante sequestro em Paranaguá, no litoral do Paraná. Ela é suspeita de manter um menino, de 3 anos, preso dentro de banheiro após alegar que ele quebrou um aparelho de televisão na residência.

Após o ocorrido, a mulher enviou uma mensagem à mãe da criança exigindo o pagamento de R$ 1 mil para reparar o estrago.

Diante da situação, a mãe do menino procurou a Polícia Militar (PM) e informou que a mulher mantinha o filho em cárcere privado. Os policiais foram até o local, conversaram com a mulher por uma fresta do portão, porém, ela não liberou o acesso ao interior da casa.



Diante da atitude da jovem, os militares pegaram uma chave reserva com a proprietária do imóvel e entraram na casa.

No local, o menino estava brincando com outras crianças e sem marcas de violência. A mulher foi detida e encaminhada à 1ª Subdivisão Polícia de Paranaguá.

Com informações da ricmais.