Vítimas feridas após explosão são transferidas para Londrina

Três das onze vítimas da explosão na cooperativa C. Vale que estão internadas em diferentes regiões do Paraná, foram transferidas para hospitais de Londrina, norte do Paraná, nesta quinta-feira (27).

A tragédia em Palotina, oeste do estado, deixou oito mortos. A explosão aconteceu na tarde de quarta-feira (26), em um secador de milhos.

Entre os transferidos, dois estavam em Cascavel e o outro em Palotina. Os três foram encaminhados ao Hospital Universitário de Londrina, sendo dois para UTI e um para enfermaria.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa segue desaparecida. As equipes seguem com as buscas e o trabalho de limpeza do local.

