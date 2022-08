Vítimas fatais de acidente na BR-277 retornavam de consultas

Da Redação

O acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira (17)

As vítimas de um acidente entre um carro e um caminhão na BR-277, que resultou na morte de três pessoas em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, retornavam para a casa após realizarem consultas médicas em um hospital da capital, quando a batida aconteceu. A colisão ocorreu na tarde dessa quarta-feira (17) e duas pessoas ficaram feridas.

Todo o grupo era de Teixeira Soares, município dos Campos Gerais, e ocupava um carro da prefeitura, que foi utilizado para levar os pacientes ao Hospital Erasto Gaertner. A administração municipal decretou luto.

Entre as vítimas estão pai e filha. Veja:

Mortes

Roseli da Aparecida Rosa Borges, de 46 anos. Era cuidadora de uma instituição de amparo a idosos e acompanhava uma paciente;

Carmelina Pais da Cruz, de 80 anos. Era a paciente que tinha acompanhamento de Roseli;

Adair Antonio dos Santos, de 63 anos. Também era paciente e viajou para se consultar.

Feridos

Joelma Geovana dos Santos, de 34 anos. A mulher acompanhava o pai Adair na consulta; ele foi uma das vítimas que morreu;

Gelco Antonio Freitas da Silva, de 57 anos. Motorista do carro da saúde.

Os feridos estão no Hospital do Rocio, em Campo Largo, também na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a prefeitura de Teixeira Soares, Joelma e Gelco estão em estado grave.

Luto oficial

A administração municipal de Teixeira Soares divulgou uma nota declarando luto oficial, por conta das mortes que ocorreram no acidente.

"A administração municipal lamenta pela tragédia ocorrida ontem, quando foram ceifadas as vidas dos cidadãos teixeira-soarenses Adair Antônio dos Santos (63 anos), Carmelita Paz (80 anos) e Roseli Aparecida Rosa Borges (46 anos), e externa os mais profundos sentimentos aos familiares e amigos pela grande perda", escreveu a prefeitura do município na legenda da publicação.

O acidente

Pelo menos quatro acidentes registrados nos kms 134 e 137, da BR-277, nas proximidades do pedágio desativado de São Luiz do Purunã, entre Curitiba e Ponta Grossa, nos Campos Gerais, deixaram três pessoas mortas e vários feridos na tarde desta quarta.

