Vítimas do acidente na BR-369 são identificadas

O casal morto no gravíssimo acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (17) na BR-369 entre Corbélia e Ouro Verde do Piquiri foram identificadas por familiares como Valdelei Barbosa Moreira de 49 anos e Ivanete Lima de 50 anos, moradores de Ouro Verde do Piquiri (PR).

As vítimas fatais estavam um veículo Palio, que foi atingido frontalmente por um Vectra que estaria tentando realizar uma ultrapassagem.

O Palio capotou e parou em uma plantação às margens da rodovia. No acidente, além dos óbitos, cinco pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher também ocupante do carro da Fiat.

O acidente

De acordo com o portal CGN, a colisão, seguida de capotamento, envolveu um Palio e um Vectra. De acordo com as informações, o Vectra estaria tentando uma ultrapassagem quando colidiu frontalmente com o Palio, que colidiu contra uma carreta, perdendo o controle da direção, saindo da pista e capotando em uma área de plantação às margens da rodovia. Com informações da CGN e do Portal Corbélia.



