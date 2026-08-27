Vítimas de importunação sexual denunciam homem e reúnem 54 páginas de provas no PR

Cinco mulheres procuraram a Delegacia da Mulher de Maringá nesta quarta-feira (26) para denunciar um homem, que seria estudante universitário, por suposta importunação sexual, perseguição e assédio pela internet.

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Uma das vítimas, a influenciadora digital Ellen Leite, entregou à polícia 57 páginas com prints de mensagens para comprovar o crime. A Delegacia da Mulher abriu inquérito para apurar o caso.

Ellen conta como o suspeito agia e explica que existia um padrão nas ações. “Recebi prints no Instagram, uma menina começou a expor a situação e percebi que muitas de nós achávamos que era um caso isolado, que era com uma ou outra que ele fazia isso. É um padrão de puxar assunto de um jeito inocente e já entra com uma conversa de cunho sexual e começa a enviar fotos sem roupa importunando sexualmente as garotas e isso aconteceu com muitas”.

Ainda segundo a influenciadora, desde o início da divulgação das mensagens do homem, começaram a surgir novas vítimas. “Muita gente está chegando aqui com prints que aconteceram há seis, sete, oito anos atrás, quando algumas eram menores de idade. O intuito nunca foi promover o linchamento virtual dele, mas sim alertar as garotas que não é um caso isolado porque ele fala que achava que não iria incomodar, a menina fala que incomoda e ele faz de novo”.

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Para fazer o registro do Boletim de Ocorrência, Ellen Leite levou um documento com inúmeras provas de mensagens enviadas pelo homem, inclusive de perseguições. “Esse documento tem muitos prints, não só meu, mas de outras garotas. São 54 páginas até agora, inclusive com mensagens dele perguntando ‘Você está nesse estabelecimento? Eu estou também’. Aí a menina tem que ir embora porque ele tenta beijar ou agarrar elas”.

Com informações do GMC Online