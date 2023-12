Vítimas de grave acidente na PR-445 são identificadas

A Polícia Rodoviária Estadual identificou as três vítimas fatais do acidente ocorrido na PR-445, próximo ao trevo de Mauá da Serra, no norte do Paraná.

A colisão envolveu uma carreta, um caminhão de pequeno porte, um carro de passeio e uma caminhonete.

O motorista da caminhonete Ilmar Antonio Dellamaria, de 75 anos seguia na estrada com a esposa Vera Lucia Pitta Dellamaria, de 74 anos. O casal morreu na hora (foto abaixo). Eles deixam dois filhos, duas noras e quatro netos.

Foto por Da Redação

Os motoristas da carreta e do caminhão sofreram ferimentos leves e recusaram encaminhamento para hospitais.

