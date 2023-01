Vítimas de grave acidente na BR-277 em Cascavel são identificadas

Da Redação

Ana Cláudia da Silva de Lima e Luiz Carlos de Castro

Um grave acidente foi registrado na BR-277, entre os municípios Cascavel e Santa Tereza do Oeste, na manhã desta sexta-feira (13). A colisão causou a morte de duas vítimas que foram identificadas nesta tarde.

Ana Cláudia da Silva de Lima, de 31 anos, dirigia um HB20 e estava de grávida de seis meses; Luiz Carlos de Castro, de 46 anos, pilotava uma motocicleta. Ambos morreram no local do acidente e, apesar do Samu ter sido acionado, as vítimas não sobreviveram.

Ana era enfermeira em uma Unidade de Saúde do município de Santa Tereza do Oeste. Ela morava em Cascavel e fazia o trajeto de 20 quilômetros todos os dias. A mulher estava grávida do primeiro filho do casal.

De acordo com informações, Luiz trabalhava com terraplanagem e seguia para cidade de Cascavel. Ele era esposo da servidora do município de Santa Tereza do Oeste, Alessandra Ávila Vieira. Ele deixa uma filha.





Nota de pesar

A Prefeitura de Santa Tereza do Oeste emitiu uma nota de pesar, confira

"É com pesar que a Prefeitura Municipal recebeu a notícia do falecimento da servidora (enfermeira) Ana Claudia da Silva Lima e do Sr. Luiz Carlos de Castro, esposo da servidora Alessandra Ávila Vieira. Neste momento, expressamos os sentimentos de condolência e nos solidarizamos com os familiares e amigos que o estimaram e partilham da dor e sofrimento pela sua partida, rogando a Deus que conforte o coração de todos.”





