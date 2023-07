Vítimas de explosões em cooperativa são sete haitianos e um brasileiro

A Polícia Civil de Palotina, no oeste do Paraná, divulgou nesta quinta-feira (27) a identificação das oito pessoas que morreram após uma série de explosões em um silo de grãos da cooperativa C.Vale. São sete trabalhadores haitianos e um brasileiro. Outras 11 pessoas ficaram feridas, sendo nove em estado grave. Uma pessoa segue desaparecida, segundo o governo estadual.

O acidente ocorreu no final da tarde desta quarta-feira (26), quando explosões sequenciais foram registradas em um silo de secagem de grãos cooperativa.

A Polícia Civil investiga as causas das explosões. De acordo com o a cooperativa, dos oito mortos, um é funcionário da C.Vale e sete são do do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral (Sintomege). Ainda de acordo com a cooperativa, dos 11 feridos, 10 são funcionários da C.Vale e um é do sindicato.

Segundo o sindicato, os haitianos moravam há muitos anos já em Palotina. (Com informações do G1 e Gazeta de Toledo)

Lista das vítimas divulgada pela Polícia Civil

· Michelet Louis - 41 anos (haitiano) · Jean Michee Joseph – 29 anos (haitiano) · Jena Ronald Calix – 27 anos (haitiano) · Donald ST Cyr – 24 anos (haitiano) · Wicken Celestin – 55 anos (haitiano) · Eugênio Metelus – 53 anos (haitiano) · Reginaldo Gegrard – 30 anos (haitiano) · Saulo da Rocha Batista – 53 anos (brasileiro)

