Vítimas de atentado em Maringá na noite de Natal são identificadas

As vítimas da tragédia familiar registrada em Maringá na noite de véspera de Natal, dia 24 de dezembro, foram identificadas. O atentado foi motivado por uma briga pela herança da família.

continua após publicidade

- ENTENDA O CASO: Briga por herança em noite de Natal termina com 4 mortos em Maringá

Entre as vítimas do atentado estão pai e filhos, além do atirador que tirou a própria vida após o crime brutal que impactou a cidade maringaense.

continua após publicidade

Identificação:

Rubens de Oliveira Santos, de 53 anos

José Rafael Barbosa Santos, de 24 anos

continua após publicidade

Caio Kodama Santos, de 18 anos

O autor no atentado foi identificado como Dario Jorge Kodama, de 56 anos. O atirador estava armado com uma pistola 9 mm e utilizava máscara, luvas, óculos e protetor de ouvido. Dario chegou na residência e encontrou o portão destrancado. Ele invadiu a casa, trancou o portão e começou a atirar contra a família.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

Outras quatro pessoas foram encaminhadas a hospitais de Maringá e região com ferimentos graves. Uma adolescente e uma bebê de aproximadamente um ano de idade saíram ilesas do crime.

A Polícia Militar isolou a área para a perícia e a Polícia Civil abriu inquérito para apurar as mortes. O crime, em plena festa natalina, deixou os vizinhos abalados. Inicialmente, os tiros foram confundidos com fogos de artifício. Em seguida, a grande mobilização policial atraiu dezenas de curiosos. Um trecho da rua chegou a ser interditado para o socorro aos feridos e o trabalho policial.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que a polícia investiga os três homicídios. “De acordo com as informações preliminares, a motivação do crime foi uma briga em relação a um imóvel da família”, disse a pasta.

Com informações: GMC Online

Siga o TNOnline no Google News