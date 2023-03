Vítimas de acidente registrado na BR-376 são identificadas

Da Redação

Duas pessoas morreram após uma colisão no km 389, da BR-376, região de Imbaú, no Paraná, na manhã desta sexta-feira (3). Uma das vítimas foi identificada como Mirian Alves Ferreira, de 26 anos, moradora de Imbaú. Ela dirigia um Fiat Uno verde. Já o motorista do Fiat Uno branco, um homem, de 55 anos, também morreu no local, e trata-se de Manoel de Jesus Borges de Ávila de Oliveira.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e atenderam a ocorrência. Os corpos foram encaminhados pelo Instituto de Criminalística ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

Conforme informações de policiais, o relato preliminar é de que uma ultrapassagem proibida causou o acidente. Porém, a causa será investigada pelos órgãos responsáveis. Neste trecho, a Rodovia do Café possui uma terceira faixa.

