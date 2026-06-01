Vítimas de acidente com três mortos no PR são identificadas

Três moradores de Alto Piquiri morreram e dois ficaram gravemente feridos em um acidente envolvendo um carro e uma van na manhã desta segunda-feira (1º), na rodovia PR-323, no trecho entre Umuarama e Perobal, no Noroeste do Paraná.

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As vítimas fatais foram identificadas como Dirceu Cezar Aldana, motorista do Volkswagen Gol, Aparecida dos Santos e Lourdes Batista. De acordo com informações do Portal Alto Piquiri, Aparecida viajava para realizar um procedimento cirúrgico, enquanto Lourdes a acompanhava na viagem médica.

O veículo de passeio era ocupado por cinco pessoas no momento da batida. Os dois sobreviventes — a esposa de Dirceu e um outro homem — ficaram presos às ferragens, foram socorridos e encaminhados em estado grave para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Já o condutor da van envolvida no acidente sofreu apenas ferimentos leves.

A operação de socorro mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária EPR, responsável pelo trecho. Inicialmente, uma nota divulgada pelos bombeiros apontava que todas as vítimas fatais eram do sexo feminino, informação que foi corrigida pelas autoridades após a identificação oficial dos corpos.