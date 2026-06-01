Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
FATALIDADE

Vítimas de acidente com três mortos no PR são identificadas

Acidente ocorreu na rodovia PR-323, no trecho entre Umuarama e Perobal

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 16:16:39 Editado em 01.06.2026, 16:16:34
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vítimas de acidente com três mortos no PR são identificadas
Autor Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira - Foto: Reprodução/Umuarama Ilustrado

Três moradores de Alto Piquiri morreram e dois ficaram gravemente feridos em um acidente envolvendo um carro e uma van na manhã desta segunda-feira (1º), na rodovia PR-323, no trecho entre Umuarama e Perobal, no Noroeste do Paraná.

-LEIA MAIS: Cachorros espantam onça-parda que apareceu em quintal de casa no PR; veja

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As vítimas fatais foram identificadas como Dirceu Cezar Aldana, motorista do Volkswagen Gol, Aparecida dos Santos e Lourdes Batista. De acordo com informações do Portal Alto Piquiri, Aparecida viajava para realizar um procedimento cirúrgico, enquanto Lourdes a acompanhava na viagem médica.

O veículo de passeio era ocupado por cinco pessoas no momento da batida. Os dois sobreviventes — a esposa de Dirceu e um outro homem — ficaram presos às ferragens, foram socorridos e encaminhados em estado grave para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Já o condutor da van envolvida no acidente sofreu apenas ferimentos leves.

A operação de socorro mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária EPR, responsável pelo trecho. Inicialmente, uma nota divulgada pelos bombeiros apontava que todas as vítimas fatais eram do sexo feminino, informação que foi corrigida pelas autoridades após a identificação oficial dos corpos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV