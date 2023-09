Vítima mais grave de acidente entre dois ônibus tem pé amputado

Um grave acidente entre dois ônibus do transporte coletivo deixou mais de 40 feridos na manhã deste sábado (9) no centro de Curitiba, no Paraná. A batida aconteceu na esquina da Avenida Visconde de Guarapuava com a Travessa da Lapa, envolvendo um biarticulado que fazia a linha Santa Cândida/Capão Raso e um articulado Fazenda Rio Grande/Curitiba.

De acordo com as informações da Banda B, a vítima mais grave do acidente precisou amputar o pé antes de ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A pessoa acabou ficando presa entre as ferragens da "sanfona" do biarticulado e mobilizou equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

Em nota, a Prefeitura de Curitiba informou que a passageira foi levada ao Hospital do Trabalhador.



Ao todo, o Corpo de Bombeiros relatou 45 vítimas. Além da mais grave, são 15 em estado grave, mas sem risco de perder a vida; e 29 com ferimentos leves. A Urbanização de Curitiba (Urbs) disponibilizou ônibus para socorro das vítimas.

