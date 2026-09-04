Vítima de violência doméstica pede para filho filmar espancamento e denuncia marido por rede social

Uma mulher de Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais do Paraná, foi espancada pelo marido e recorreu a uma atitude extrema para pedir socorro: orientou o próprio filho, de oito anos, a filmar as agressões para publicar o vídeo nas redes sociais. O caso, ocorrido no último domingo (30), também foi presenciado pelo outro filho do casal, de apenas dois anos, e resultou na prisão do agressor de 54 anos. A denúncia do Ministério Público foi aceita pela Justiça, e o homem agora é réu por crimes no contexto de violência doméstica.

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De acordo com as investigações, a violência ocorreu em diferentes momentos. Após a primeira agressão, o marido impediu a esposa de sair de casa, tomou seu celular e voltou a atacá-la horas depois. A vítima relatou aos policiais que aguardou a madrugada, quando o companheiro dormiu, para recuperar o aparelho. Como o marido a proibia de manter contas próprias na internet, ela criou um perfil falso rapidamente para conseguir publicar o vídeo e pedir ajuda. Nas imagens, a mulher desabafa afirmando que, caso morresse em decorrência do espancamento, pelo menos ele seria preso.

O pedido de socorro virtual funcionou. A irmã da vítima viu as imagens e acionou a Guarda Municipal, que prendeu o homem em flagrante. Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva e ele permanece detido. O nome do agressor não foi divulgado pela imprensa para preservar a identidade da mulher e das crianças envolvidas.

Segundo o Ministério Público, a violência sofrida pela mulher foi brutal. O autor a atacou com socos, puxões de cabelo, empurrões e golpes usando um pedaço de madeira. Ele também tentou sufocar a vítima com um travesseiro, causando lesões graves. Além da violência física contra a esposa, o homem desferiu um golpe nas costas do enteado que filmou a cena e ameaçou matar a mulher e as crianças caso fosse denunciado. Com base nesses elementos, ele foi denunciado e responderá judicialmente por lesão corporal qualificada, ameaça e vias de fato.