Vítima de tiros foge para dentro de campus universitário em Foz do Iguaçu para escapar de atiradores

Atingido no quadril, o rapaz de 31 anos foi socorrido por alunos e funcionários antes da chegada do resgate

Um homem de 31 anos foi baleado na região do quadril na tarde de quarta-feira (26) e precisou buscar refúgio dentro da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. A vítima caminhava pelas vias nas proximidades da instituição de ensino quando sofreu a tentativa de homicídio, praticada por atiradores que estavam em um carro escuro.

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Segundo os relatos preliminares do homem aos socorristas, o veículo suspeito se aproximou de maneira lenta. Na sequência, um dos ocupantes do automóvel abaixou o vidro da janela e efetuou diversos disparos em sua direção. Mesmo ferido gravemente por um tiro que atingiu a região do quadril, muito perto da coluna vertebral, ele conseguiu correr para o interior do campus, onde pediu ajuda aos estudantes e funcionários que estavam no local.

O atendimento mobilizou rapidamente as equipes do Siate, que contaram com o suporte médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, onde passou por avaliação médica e atendimento especializado.

Ainda durante o resgate, a vítima afirmou que não conseguiu identificar a marca ou o modelo do carro utilizado no crime e que não reconheceu o autor dos disparos. O homem também destacou que desconhece qualquer motivação possível para o atentado. O caso já foi assumido pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, que abriu inquérito e trabalha com diligências para rastrear o veículo e identificar os suspeitos da tentativa de assassinato.