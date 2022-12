Vítima de grave acidente em Maringá é identificada; saiba mais

Da Redação

O acidente aconteceu após o veículo, um Chevrolet Cruze, cruzar a via preferencial e atingir a motocicleta

Um acidente de trânsito, na manhã desta terça-feira (27), resultou na morte de um jovem, de 24 anos. A colisão entre um carro e uma moto aconteceu no cruzamento entre a Avenida Mandacaru e a Rua Esmeralda, na Zona Norte de Maringá, no Paraná.

Conforme testemunhas, o acidente aconteceu após o veículo, um Chevrolet Cruze, cruzar a via preferencial e atingir a motocicleta. O garupa da moto foi arremessado por cima do carro e sofreu ferimentos graves.

A vítima fatal do acidente era o piloto da moto. Trata-se de Gustavo Henrique Dionísio, de 24 anos. Equipes do Siate e do Samu compareceram ao local, porém, não puderam fazer nada pela vítima, já que ele não apresentava sinais vitais.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

As causas do acidente estão sendo apuradas pela Delegacia de Trânsito de Maringá. No entanto, a batida foi registrada por câmeras de segurança da região e compartilhadas pelo canal de notícias Plantão Maringá.

Assista:

Fonte: Informações Plantão Maringá.



