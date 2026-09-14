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Vítima de disparo acidental em Toledo deixa hospital e afirma que caso 'foi um acidente'

Homem de 37 anos ficou internado na UTI após falha em regras de segurança no manuseio de arma de fogo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Vítima de disparo acidental em Toledo deixa hospital e afirma que caso 'foi um acidente'
Autor A vítima, que estava internada em estado grave na UTI recebeu liberação médica - Foto: - Reprodução

O homem de 37 anos baleado no peito dentro de um clube de tiro no distrito de Novo Sobradinho, em Toledo, no Oeste do Paraná, recebeu alta hospitalar e decidiu não prestar queixa contra o amigo que efetuou o disparo. A vítima, que estava internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Bom Jesus desde o dia 29 de agosto, recebeu liberação médica e já está em recuperação em casa.

- LEIA MAIS: Homem é ferido no tórax por tiro acidental dentro de clube de tiro no Paraná

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Segundo o delegado da Polícia Civil responsável pelo caso, Fábio Freire, a vítima declarou em depoimento que o episódio não passou de um acidente. Como o caso é tratado inicialmente como lesão corporal culposa — quando não há intenção de ferir —, a recusa do homem em representar criminalmente contra o amigo de 31 anos pode encerrar a possibilidade de prosseguimento da ação penal contra o autor.

A apuração policial apontou que o disparo ocorreu após uma sucessão de falhas nos protocolos básicos de segurança para manuseio de armas de fogo. Câmeras de monitoramento do estabelecimento registraram que os dois amigos estavam na área administrativa do local, onde a manipulação de armamentos é proibida. A vítima havia inserido uma munição na câmara de sua própria pistola calibre 9 milímetros e retirado o carregador antes de deixá-la sobre a mesa, enquanto o amigo, registrado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), pegou a arma sem perceber que ela estava engatilhada e acionou o gatilho.

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O autor do disparo prestou depoimento no dia do incidente e responde em liberdade. O caso agora segue para a análise do Poder Judiciário, enquanto a pistola envolvida no episódio permanece apreendida após ter passado por perícia da Polícia Científica, dependendo de autorização da Justiça para ser devolvida ao proprietário.

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clube de tiro investigação policial lesão corporal culposa paraná segurança com armas Tiro acidental
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