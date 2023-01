Vítima de briga entre irmãos em Ponta Grossa é identificada

Da Redação

Homem teria levado uma facada na região do pescoço após uma briga com seu irmão.

Júlio Marcondes Carneiro, de 48 anos, é a vítima que morreu na manhã deste domingo (15), após uma briga entre irmãos em Ponta Grossa. A situação foi registrada na Vila São Francisco, no fim da manhã deste domingo (15). O suspeito do homicídio foi preso por uma equipe da Polícia Militar (PM). A vítima foi ferida com um golpe de faca na região do pescoço e não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações repassadas ao Portal aRede, a ocorrência foi na rua Ferreira Viana. Moradores relataram que os dois irmãos estariam se desentendendo desde a madrugada deste domingo (15). Diante disso, os relatos indicam que a vítima estaria deitada em uma cama, no seu quarto, quando o suspeito teria desferido um golpe de faca na região do pescoço do irmão.

Com informações: Portal aRede

