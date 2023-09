Vítima de acidente no norte do Paraná é sepultada nesta terça-feira

Adriele morreu no local da batida

Uma jovem de 26 anos morreu devido a um acidente de trânsito na tarde dessa segunda-feira (11) em um município do norte do Paraná. A vítima, identificada como Adriele Kaskelli, colidiu violentamente o automóvel que conduzia contra uma árvore em uma avenida do município de Carlópolis.



A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM). Segunda as informações da corporação, a jovem transitava com um veículo Volkswagen Gol pela zona urbana da cidade, quando perder o controle da direção e sofreu o acidente.

Ela estava sozinha no automóvel.

Até o momento, não há detalhes sobre as causas do acidente. Não se sabe também se a vítima utilizava cinto de segurança na hora da batida.

O corpo de Adriele foi sepultado às 10h no Cemitério Municipal de Carlópolis.

Com informações do G1.

