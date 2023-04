Vítima de acidente internada em Londrina precisa de doações de sangue

Da Redação

O sangue A negativo é mais raro

A família de Eder Albino Rodrigues, de 58 anos, que se envolveu em um grave acidente, pede doações de sangue em prol da vítima. O sangue A negativo é mais raro e ele precisa para se recuperar dos ferimentos.

Para ajudar Eder, é preciso doar sangue no IHEL - Instituto de Hematologia de Londrina. A família, além de pedir doações para o ferido, também pede doações de sangue de todos os tipos, para outras pessoas que também estão no Hospital Santa Casa e lutam para sobreviver.

Para mais informações e agendar doações, basta ligar (43) 33747800. O IHEL fica localizado na Rua Souza Naves, 667. Eder é bastante conhecido em Sertanópolis, e tem amigos em Apucarana.

O acidente aconteceu no último dia 16, na PR 090 no município de Assaí. Eder estava com a filha, de 23 anos, em uma moto e seguiam sentido Sertanópolis, município que residem. O motorista de um carro, de 31 anos, teria invadido a pista, acertando a família.

O motorista do carro foi preso, pois estava embriagado, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRE). O teste do bafômetro apontou 1,10 mg/L.

fonte: PRE Moto que pai e filha estavam





