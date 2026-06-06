Vítima de acidente entre moto e carro na BR-376 é identificada

A vítima do grave acidente entre carro e moto registrado na última sexta-feira (5) na BR-376 em Paranavaí, no noroeste do estado, foi identificada como Lucas Vinicius da Silva. O jovem teve a vida interrompida de forma precoce na tragédia rodoviária, deixando familiares e amigos consternados. Ele era conhecido na região por sua dedicação dupla, dividindo sua rotina e seus sonhos entre a paixão pelo esporte, atuando como atleta, e a graduação acadêmica, já que era estudante de engenharia.

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A colisão aconteceu em um trecho de tráfego intenso da rodovia e exigiu um rápido deslocamento das equipes de resgate. O atendimento à ocorrência contou com uma força-tarefa composta por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do suporte das equipes da concessionária que administra a rodovia e das autoridades de trânsito locais e federais.

Apesar de todos os esforços e manobras de socorro realizadas pelos socorristas no local do acidente, o estudante não resistiu à gravidade dos ferimentos provocados pelo impacto entre os dois veículos. A área foi isolada para o trabalho da perícia e a remoção dos destroços, o que causou lentidão temporária no fluxo de veículos. Agora, as causas e a dinâmica exata da batida serão investigadas pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias e determinar as responsabilidades da colisão.



