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Vítima de acidente entre moto e carro na BR-376 é identificada

Além de cursar engenharia, o rapaz atuava como atleta na região e não resistiu aos ferimentos da batida registrada na última sexta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 16:10:07 Editado em 06.06.2026, 21:26:25
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Vítima de acidente entre moto e carro na BR-376 é identificada
Autor Lucas Vinicius da Silva era atleta e estudante de engenharia - Foto: reprodução

A vítima do grave acidente entre carro e moto registrado na última sexta-feira (5) na BR-376 em Paranavaí, no noroeste do estado, foi identificada como Lucas Vinicius da Silva. O jovem teve a vida interrompida de forma precoce na tragédia rodoviária, deixando familiares e amigos consternados. Ele era conhecido na região por sua dedicação dupla, dividindo sua rotina e seus sonhos entre a paixão pelo esporte, atuando como atleta, e a graduação acadêmica, já que era estudante de engenharia.

- LEIA MAIS: Jovem morre após moto ser atingida na traseira por carro na BR-376; motorista fugiu

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A colisão aconteceu em um trecho de tráfego intenso da rodovia e exigiu um rápido deslocamento das equipes de resgate. O atendimento à ocorrência contou com uma força-tarefa composta por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do suporte das equipes da concessionária que administra a rodovia e das autoridades de trânsito locais e federais.

Apesar de todos os esforços e manobras de socorro realizadas pelos socorristas no local do acidente, o estudante não resistiu à gravidade dos ferimentos provocados pelo impacto entre os dois veículos. A área foi isolada para o trabalho da perícia e a remoção dos destroços, o que causou lentidão temporária no fluxo de veículos. Agora, as causas e a dinâmica exata da batida serão investigadas pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias e determinar as responsabilidades da colisão.


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