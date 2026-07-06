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SEPULTAMENTO

Vítima de acidente entre duas motos em Guarapuava é sepultada em Manoel Ribas

Victor Hugo da Silva, de 33 anos, morreu após uma colisão frontal entre motocicletas no bairro Conradinho, em Guarapuava

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 10:38:40 Editado em 06.07.2026, 10:38:35
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Vítima de acidente entre duas motos em Guarapuava é sepultada em Manoel Ribas
Autor Victor Hugo da Silva tinha 33 anos - Foto: Reprodução

A vítima de acidente entre duas motos em Guarapuava foi sepultada no domingo (5) em Manoel Ribas. Victor Hugo da Silva, de 33 anos, morreu após uma colisão frontal entre motocicletas registrada na noite de sábado (4), no bairro Conradinho.

O acidente aconteceu por volta das 18h45. Victor Hugo conduzia uma das motos envolvidas na batida. Com a força do impacto, ele sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (06)

Natural de Manoel Ribas, Victor Hugo morava em Guarapuava e participava da Comunidade Betânia. A morte causou comoção entre familiares, amigos e integrantes da comunidade religiosa.

Ele era filho de Ademar Freitas (in memoriam) e Amélia Menck. Deixa a filha Brenda, a mãe, os irmãos Ademar Junior, Fernanda e Carla, além da namorada.

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O velório foi realizado no salão da Igreja Ucraniana, em Manoel Ribas. O sepultamento ocorreu na tarde deste domingo (5), após uma celebração religiosa no mesmo local.

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