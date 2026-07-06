Vítima de acidente entre duas motos em Guarapuava é sepultada em Manoel Ribas

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Victor Hugo da Silva, de 33 anos, morreu após uma colisão frontal entre motocicletas no bairro Conradinho, em Guarapuava

A vítima de acidente entre duas motos em Guarapuava foi sepultada no domingo (5) em Manoel Ribas. Victor Hugo da Silva, de 33 anos, morreu após uma colisão frontal entre motocicletas registrada na noite de sábado (4), no bairro Conradinho.

O acidente aconteceu por volta das 18h45. Victor Hugo conduzia uma das motos envolvidas na batida. Com a força do impacto, ele sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (06)

Natural de Manoel Ribas, Victor Hugo morava em Guarapuava e participava da Comunidade Betânia. A morte causou comoção entre familiares, amigos e integrantes da comunidade religiosa.

Ele era filho de Ademar Freitas (in memoriam) e Amélia Menck. Deixa a filha Brenda, a mãe, os irmãos Ademar Junior, Fernanda e Carla, além da namorada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O velório foi realizado no salão da Igreja Ucraniana, em Manoel Ribas. O sepultamento ocorreu na tarde deste domingo (5), após uma celebração religiosa no mesmo local.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos