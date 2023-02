Vítima de acidente entre carro e micro-ônibus no PR, é identificado

Da Redação

Luiz Carlos de Brito, 59 anos

Luis Carlos Britto, de 59 anos, conhecido como Luisinho, morador de São Mateus do Sul é a vítima fatal que morreu na madrugada desta terça-feira (28) em acidente de trânsito na BR-476.

Luisinho era comerciante, e o responsável por um dos principais e mais famosos lanches de São Mateus do Sul. Ele iniciou os atendimentos na Lanchonete Ponto Azul, seguindo também para a Praça do Rio Iguaçu e neste momento, atuava em um trailer no alto da Vila Pinheirinho.

O acidente de trânsito foi por volta das 3h30 na altura do Km 286, próximo ao Posto São Cristóvão.

A batida frontal envolveu o Fiat Uno que era conduzido pelo comerciante que colidiu contra um micro-ônibus com placas de General Carneiro. No micro-ônibus ninguém se feriu.

As causas do acidente estão sendo apuradas pela PRF e Criminalística.

O velório é na Capela do Cemitério Municipal de São Mateus do Sul. O sepultamento será na quarta-feira (1º). O horário ainda não está confirmado.

