Visitas ao Planetário de Londrina são suspensas após furto de fiação

A Universidade Estadual de Londrina (UEL), responsável pelo local, registrou um boletim de ocorrência

O Planetário de Londrina, na região norte do Paraná, suspendeu as visitas públicas após ter a fiação elétrica furtada. Segundo a direção do Planetário, toda a fiação do local foi levada, inclusive a estrutura subterrânea. O crime foi percebido por funcionários da instituição na segunda-feira, 25. Aparelhos de ar-condicionado também foram danificados, na terça-feira, 26.

fonte: Reprodução

Na terça-feira de manhã, uma funcionária se deparou com dois ladrões furtando equipamentos de ar-condicionado. Um dos aparelhos foi completamente destruído.



A Universidade Estadual de Londrina (UEL), responsável pelo local, registrou um boletim de ocorrência. A Guarda Municipal foi acionada, e os dois suspeitos foram apreendidos, segundo a UEL.

A universidade informou que servidores estão trabalhando para recuperar a fiação elétrica e que vão instalar novos aparelhos de ar-condicionado. A expectativa é que as visitas sejam retomadas até o fim da semana.

Com informações G1.

