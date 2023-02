Violência: IML identifica casal que foi morto a tiros no Paraná

Da Redação

O crime foi registrado na noite dessa terça-feira (21)

Um crime brutal foi registrado no bairro Nova Rússia, em Ponta Grossa, cidade que pertence aos Campos Gerais do Paraná, na noite dessa terça-feira (21). De acordo com as informações das autoridades, um casal foi morto a tiros dentro da própria residência.

Angélica Teixeira Tabaca e Marcel Druciiack assistiam televisão na sala de casa, quando dois homens chegaram ao local em um moto. A dupla invadiu o imóvel e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra os moradores.

Angélica e Marcel sofreram tiros na região da cabeça e do tórax. Devido aos ferimentos, o casal morreu no local.

A Polícia Civil (PC) foi ao endereço e iniciou uma investigação a respeito do caso. A corporação busca identificar os responsáveis pelo crime e o que o motivou.

Com informações do portais aRede e Ric Mais.

