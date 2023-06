Violência: diarista é morta a tiros quando caminhava próximo a bar

Siga o TNOnline no Google News

Um tiroteio em um bar, registrado na noite dessa quarta-feira (31), resultou na morte de uma mulher, de 60 anos, e deixou um homem, de 55, gravemente ferido, no bairro Tatuquara, em Curitiba. As autoridades acreditam que a vítima fatal estava no local errado e na hora errada.

As informações obtidas no local dão conta de que a mulher estava apenas passando pelo endereço, quando, em um certo momento, uma motocicleta passou em frente ao bar e o ocupante da garupa efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Os tiros atingiram a pedestre e um cliente do estabelecimento. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram chamadas para comparecer ao local.

Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos ao homem e, na sequência, o encaminharam para um hospital. A mulher, que trabalhava como diarista, não resistiu.

A Polícia Civil (PC) informou que a vítima fatal não possuía qualquer relação com o homem que estava no bar e foi baleado.

