Violência: acerto de contas termina com um morto e um ferido na região

Um acerto de contas terminou com um homem morto e outro ferido na tarde desta sexta-feira (24) em Londrina, norte do Paraná. A ação violenta assustou moradores da Avenida Bento Amaral Monteiro, no Jardim Strass, já que pelo menos 50 disparos foram efetuados contra o bar em que as vítimas estavam.

A vítima fatal foi alvejada com aproximadamente 15 tiros. O ferido, por sua vez, foi atingido com um tiro no pé.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e da Polícia Militar (PM) foram acionadas. Testemunhas disseram às autoridades que um veículo ocupado por indivíduos armados com metralhadoras e pistolas automáticas se aproximou do estabelecimento comercial em que as vítimas estavam, e efetuaram diversos tiros.

O ferido conseguiu correr e se esconder. Quando o Siate chegou, ele foi atendido e encaminhado para um hospital da cidade.

O homem morto na ação não foi identificado até o momento.

Equipes de segurança atuam na região em que o crime aconteceu para tentar localizar os autores da execução. Um veículo encontrado em chamas na estrada do Perobinha pode estar relacionado ao crime.

