Vinte e um ganhadores podem perder prêmios de R$ 1 mil do Nota Paraná por falta de resgate

Vinte e um consumidores sorteados no programa Nota Paraná correm o risco de perder prêmios de R$ 1 mil cada, caso não efetuem o resgate até o dia 9 de outubro. De acordo com as regras estabelecidas pela Secretaria da Fazenda (Sefa), os prêmios e créditos gerados expiram em 12 meses a contar da data de disponibilização. Se o dinheiro não for transferido para uma conta bancária dentro desse período, o montante retorna automaticamente para os cofres públicos do Estado.

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Os ganhadores que ainda não retiraram a premiação estão distribuídos por 14 municípios paranaenses. A capital, Curitiba, concentra o maior número de sorteados, com oito pessoas prestes a perder o prazo. As demais cidades, com um ganhador cada, são Arapongas, Assaí, Cambé, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Jaguariaíva, Londrina, Maripá, Palotina, Paranaguá, Pinhais, Prudentópolis e Reserva. Para verificar se foram contemplados, os cidadãos devem consultar o saldo disponível por meio do site oficial ou do aplicativo do programa Nota Paraná.

O esquecimento ou a falta de acompanhamento dos valores não é um fenômeno isolado. Apenas em 2025, mais de R$ 149,7 milhões deixaram de ser resgatados pelos participantes do programa no estado, somando prêmios expirados e créditos gerados pela inclusão do CPF em notas fiscais. A Sefa explica que grande parte dos consumidores não tem o hábito de acessar as plataformas regularmente para conferir o saldo. Além disso, muitos usuários mantêm cadastros incompletos ou desatualizados no sistema, o que impede a secretaria de informar adequadamente os vencedores sobre os sorteios.

Para concorrer aos prêmios mensais e acumular créditos, o contribuinte precisa realizar o cadastro no site ou aplicativo do Nota Paraná e solicitar a inclusão do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) no documento fiscal a cada compra. Conforme as diretrizes do programa, a primeira compra realizada no mês já garante automaticamente um bilhete para os sorteios. Após essa etapa inicial, o sistema passa a gerar um novo cupom a cada R$ 200 acumulados em notas fiscais.